Vernee пообещала смартфон Apollo 2 с 8 ГБ оперативной памяти

Китайская компания Vernee сообщила через свой аккаунт в Twitter о своих планах на выставку MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Итак, Vernee собирается представить мощный смартфон под названием Apollo 2. Он продвигается производителем как первый в мире смартфон на основе десятиядерного процессора MediaTek Helio X30. Кроме того, одна из версий Apollo 2 получит аж 8 ГБ оперативной памяти. Вообще, предусмотрено две вариации Apollo 2 — попроще с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти и флагманская с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Дополнительные подробности, судя по всему, будут раскрыты на MWC 2017.