Стодолларовый металлический Meizu M5s представлен официально

Как и ожидалось, компания Meizu представила сегодня новый недорогой смартфон Meizu M5s, наследник прошлогоднего Meizu M3s. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1.


Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T760, 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3 000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 18w. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС.

Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 143 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый. В Китае продажи стартуют 20 февраля по цене 116 долларов США за версию с 16 ГБ и 145 долларов за версию с 32 ГБ. Старт продаж смартфона в России ожидается ориентировочно в марте-апреле 2017 года.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5S

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