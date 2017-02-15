Классические часы Meizu Mix со смарт-функциями выходят в России

Компания Meizu сообщила о старте продаж в России часов Meizu Mix. Они с некоторой задержкой поступили на склад в Москве. По словам компании, задержка связана с затянувшимся таможенным оформлением.


В качестве компенсации всем, оформившим оплаченный предзаказ Meizu Mix до 15 февраля, вместе с часами отправят небольшой подарок — игрушку-панду Meizu и проводную стерео-гарнитуру. Выдача часов по предварительным заказам в Москве начнется в 14:00 16 февраля, по регионам отправка стартует в этот же день.


Модель Meizu Mix представляет собой классические кварцевые часы с обычным аналоговым циферблатом со стрелками вместо сенсорного экрана, получившие ряд смарт-функций и возможностей по отслеживанию активности пользователя.

Сами по себе часы заключены в корпус из нержавеющей стали 316L, циферблат защищен сапфировым стеклом, диаметр составляет 42 мм. Кроме того, они получили защиту от воды, выдерживая погружение на глубину до 30 метров.

Часы миганием светодиода и вибрацией оповещают о напоминаниях и событиях с мобильного устройства, к которому они подключаются по интерфейсу Bluetooth 4.0 LE. Также они отслеживают пройденные шаги, сожженые калории, и так далее. Они получили встроенные акселерометр и гироскоп. Аккумулятора на 270 мАч, по обещанию производителя, должно хватить на 240 дней использования.

В России часы доступны в двух вариантах: с браслетом из стали за 14 990 рублей или с ремешком из натуральной кожи за 13 990 рублей.

Источник
Meizu
Теги
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