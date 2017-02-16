ZTE пообещала показать 5G-смартфон на MWC 2017

Компания ZTE поделилась своими планами на грядущую выставку MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Среди всего прочего, ZTE собирается показать смартфон, который сможет работать в будущих сетях пятого поколения мобильной связи.


Устройство получило логичное название ZTE Gigabit Phone. Смартфон сможет поддерживать связь со скоростью загрузки в 1 Гбит/с, открывая возможности для сферических панорамных видео в виртуальной реальности, мгновенного доступа к облачному хранилищу, и тому подобным радостям жизни с постоянным сверхскоростным подключением к сети. Прочие подробности о ZTE Gigabit Phone пока не рассказываются.

Ранее в этом году Qualcomm сообщила, что чипсет Snapdragon 835 включает гигабитный LTE-модем X16. Можно предположить, что ZTE Gigabit Phone будет базироваться именно на нем.

Источник
ZTE
Теги
смартфон телефон ZTE 5G MWC 2017

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