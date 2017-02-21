Apple Watch 3 получат новые тачскрины

Третье поколение смарт-часов Apple Watch получит новые тачскрины, а поставки начнутся во второй половине 2017 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии.


По данным источников, Apple перейдет на новую технологию сенсорных дисплеев — на основе стеклянной пленки вместо текущего решения Touch-on-lens с использованием одного стекла. Технология с стеклянной пленкой имеет преимущества по стоимости и проценту отбраковки.

Относительного следующего поколения Apple Watch пока известно совсем немного. Их дебют ожидается в сентябре, одновременно со следующим поколением iPhone. Предположительно, часы могут получить встроенный LTE-чип для поддержки сотовой связи напрямую, а также перейти на Micro-LED-дисплеи. Micro-LED тоньше, легче, обладают улучшенной цветопередачей, яркостью и более высоким разрешением.

Источник
DigiTimes
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