LG X400 со сканером отпечатков пальцев получил Android 7.0 Nougat

Компания LG Electronics представила в Южной Корее смартфон LG X400. Это недорогая модель с довольно большим дисплеем, сканером отпечатков пальцев и свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat.





Судя по всему, это вариация модели LG K10 2017. LG X400 Смартфон оснащается оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2.5D со скругленными кромками, 5-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T860, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Съемный аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.





Смартфон получил поддержку мобильного телевидения HD DMB. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2 и NFC. Размеры составляют 148,7 x 75,3 x 7,9 мм, а вес — 142 грамма.

LG X400 предлагается в золотистом и черном цветовых вариантах по цене порядка 280 долларов США.