Lenovo убивает бренд Motorola

Компания Lenovo собирается отказаться от брендов Vibe и Motorola, начав продавать все свои смартфоны под единой маркой Lenovo moto. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на слова Алексея Клочкова, исполнительного директора мобильного подразделения Lenovo в регионе Восточная Европа.


По информации Клочкова, первые смартфоны Lenovo moto дебютируют на пресс-мероприятии 26 февраля, к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Напомним, китайская компания Lenovo завершила приобретение Motorola Mobility у Google в 2014 году. Сумма сделки составила около 2,91 миллиарда долларов.

Источник
Ведомости
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto vibe

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