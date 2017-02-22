LG G6 показался на пресс-рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящийся к выпуску смартфон LG G6, который пока не был представлен официально.





На рендере смартфон показан со всех сторон. Так, можно разглядеть тонкие рамки вокруг дисплея, двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку, кнопки регулировки громкости и слот для SIM-карт.

Напомним, для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi. Также LG показала интерфейс UX 6.0, оптимизированный для дисплея FullVision, и двойную 13-мегапиксельную основную камеру с углом обзора 125 градусов.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835.

Анонс LG G6 ожидается на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.