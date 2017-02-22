Meizu M3E и Meizu M3 Max подешевели в России

Металлические смартфон Meizu M3E и фаблет Meizu M3 Max стали доступны в России в конце прошлого года по цене 19 990 рублей и 22 990 рублей, соответственно. Теперь их стоимость составляет 17 990 рублей и 19 990 рублей, соответственно.


Смартфон Meizu M3E оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. В основе лежит восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.


Смартфон Meizu M3 Max тоже получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1 и внушительную батарею на 4100 мАч с технологией быстрой зарядки mCharge, обеспечивающей до 45% заряда за 30 минут.

Meizu M3 Max оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой Sony IMX258 с фазовым автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Источник
Meizu
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