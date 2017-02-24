MWC 2017: Archos представила недорогие смартфоны 55 Graphite и 50 Graphite с двойными камерами

Компания Archos представила к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, пару недорогих смартфонов 55 Graphite и 50 Graphite с двойными основными камерами.





Основная камера смартфонов состоит из 13-мегапиксельного модуля и 2-мегапиксельного широкоугольного модуля. Оба смартфона получили сканер отпечатков пальцев на задней панели, HD-дисплей (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2.5D со скругленными кромками, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, порт USB Type-C и работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Archos 55 Graphite оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором емкостью 3000 мАч.

Archos 50 Graphite оснащается 5-дюймовым дисплеем, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором емкостью 2400 мАч.

Archos 55 Graphite и 50 Graphite появятся в продаже в июне 2017 года по цене от 130 евро.