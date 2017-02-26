MWC 2017: BlackBerry представила QWERTY-смартфон KeyOne

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания BlackBerry представила официально свой новый смартфон. Им оказалась модель под названием BlackBerry KeyOne, ранее известная под кодовым именем BlackBerry Mercury.


Это последний смартфон под брендом BlackBerry, разработанный самой компанией, его производителем стала компания TCL Communication Technology. BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада. Четырехрядная клавиатура получила подсветку, поддерживает различный жесты, можно настроить до 52 шорткатов, в кнопку пробела встроен сканер отпечатков пальцев.


Смартфон заключен в корпус с пластиковой панелью и алюминиевой рамкой. Кроме того, по словам BlackBerry, смартфон получил самую емкую батарею в истории BlackBerry.


BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, FM -радио, есть 3,5-мм разъем и порт USB 3.1 Type-C. Размеры составляют 149,3 x 72,5 x 9,4 мм, а вес — 180 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Смартфон BlackBerry KeyOne предлагается в черном цвете и оценен в 540 долларов/599 евро, в зависимости от региона выпуска. Международные продажи начнутся в апреле 2016 года.

Источник
BlackBerry
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY MWC 2017 BlackBerry Mercury BlackBerry KeyOne

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