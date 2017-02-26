MWC 2017: HMD представила международную версию Nokia 6

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания HMD Global представила международную версию смартфона Nokia 6.





Напомним, Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia, которую представила HMD. Пока модель продавалась только в Китае. Помимо обычной версии, на выставке также анонсировано специальное издание Nokia 6 Art с глянцевым черным корпусом.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи Nokia 6 стартуют в международном масштабе во втором квартале 2017 года по цене 229 евро. Премиум-версия Nokia 6 Art обойдется в 299 евро.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.