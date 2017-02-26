MWC 2017: Lenovo представила металлические Moto G5 и G5 Plus

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Lenovo представила смартфоны Moto G5 и G5 Plus. Это относительно недорогие модели в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев с поддержкой жестов, работающие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Младшая модель, Moto G5, получила 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2800 мАч.

Moto G5 Plus оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 2/3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboCharge.

Оба смартфона поддерживают две SIM-карты. Смартфоны Moto G5 и G5 Plus станут доступны в золотистом и сером вариантах расцветки. Продажи стартуют в марте по цене от 199 евро для Moto G5, это смартфон в США не появится, а Moto G5 Plus будет доступен и в США, где он оценен в 229 долларов.

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Источник
Moto
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