Представлены бюджетные смартфоны Alcatel U5 и A3 со сканером отпечатков пальцев

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, китайская компания TCL представила бюджетные смартфоны Alcatel A3 и U5.





Alcatel A3 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратно основой стал четыреъядерный процессор MediaTek MT6737, 1,5 ГБ и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2460 мАч.





Alcatel U5 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 845 пикселей, 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратно основой стал четыреъядерный процессор MediaTek MT6737M, 1 ГБ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2050 мАч.

Смартфоны поддерживают две SIM-карты, LTE Cat. 4, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Ориентировочные цены пока не названы. Тем не менее, производитель позиционирует Alcatel A3 как самый доступный смартфон c HD-дисплеем, а Alcatel U5 — как самый доступный смартфон с поддержкой 4G.

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