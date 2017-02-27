Смартфон Alcatel A5 LED со светомузыкой представлен официально

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, китайская компания TCL представила новую линейку смартфонов Alcatel, возглавляет которую необычная модель Alcatel A5 LED.


Смартфон Alcatel A5 LED получил заднюю панель со светодиодной подсветкой. Она настраиваемая, через приложение Color Catcher 2.0 можно создать собственный режим пульсации цветной подсветки в такт музыке или другой деятельности. Можно также переключаться между режимами, встряхивая смартфон.


В остальном, смартфон получил довольно обычные параметры. Так, он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.


Поддерживаются LTE Cat. 4, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2; GPS и FM-радио. Кстати, смартфон поддерживает сменные задние панельки и светодиодная — это панелька по умолчанию, предлагаемая в комплекте. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока не объявлены.


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Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL MWC 2017

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