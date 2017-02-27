Смартфон Gionee A1 Plus получил селфи-камеру на 20 Мп

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, китайская компания Gionee представила пару смартфонов A1 и A1 Plus, ориентированных на любителей автопортретов.


Gionee A1 Plus может похвастаться двойной основной камерой и 20-мегапиксельной фронтальной камерой с отдельной вспышкой. Основная камера сочетает модули на 13 Мп и 5 Мп. У Gionee A1 для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера со вспышкой, а основная довольно обычная 13-мегапиксельная.


Gionee A1 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4550 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Gionee A1 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4010 мАч и возможностью быстрой зарядки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Amigo OS. Смартфон Gionee A1 станет доступен в сером, черном и золотистом цветах по цене 349 евро в марте 2017 года. Gionee A1 Plus появится в продаже в апреле в сером и золотистом цветах по цене 499 евро.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
Gionee
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