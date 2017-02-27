Sony представила недорогой Xperia XA1 и большой XA1 Ultra с продвинутыми камерами

На пресс-конференции к открытию выставки MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания Sony Mobile представила не только свой новый флагманский смартфон, Xperia XZ Premium, но и пару моделей попроще — Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra.


Смартфон Xperia XA1 заключен в корпус с пластиковой задней крышкой, качель громкости звука перенесли наверх. Он может похвастаться 23-мегапиксельной основной камерой как у Xperia Z5. Обеспечивается запуск камеры за 0,6 секунды. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Sony Xperia XA1

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), NFC, Bluetooth 4.2. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Размеры составляют 145 х 67 х7,9 мм, а вес — 145 граммов. Интересно, что в России только двухсимочная версия этого смартфона, причем слот для флеш-карты предусмотрен отдельный.

Sony Xperia XA1 Ultra

Смартфон Sony Xperia XA1 Ultra оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 23-мегапиксельной основной камерой как у XA1 и 16-мегапиксельной фронтальной камерой с оптической стабилизацией и вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 MTK6757, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч, поддерживается технология зарядки Qnovo. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Размеры составляют 165 х 79 х 8,1 мм, а вес — 210 граммов.

Предлагаются черный, белый, золотистый и розовой цветовые варианты. Xperia XA1 и Xperia XA1 Ultra на Android Nougat поступят в продажу весной 2017 года.

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Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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