ZTE представила недорогие Blade V8 Lite и Blade V8 Mini с двойной камерой

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания ZTE представила пару бюджетных смартфонов — Blade V8 Lite и Blade V8 Mini.


Смартфон ZTE Blade V8 Mini может похвастаться двойной основной камерой. Она состоит из 13-мегапиксельного модуля и вспомогательного 2-мегапиксельного модуля для отслеживания глубины. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Размеры составляют 143,5 x 70 x 8,9 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE.


ZTE Blade V8 Lite не получил двойной камеры, это модель попроще. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE.

Сроки выпуска и ориентировочные цены ZTE Blade V8 Mini и Blade V8 Lite пока не объявлены.

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Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE MWC 2017

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