МТС предложит бесплатный мобильный интернет за просмотр рекламы

Оператор МТС собирается запустить опцию бесплатного мобильного интернет-трафика в обмен на просмотр рекламы абонентами. Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на Василя Лацанича, вице-президента МТС по стратегии и маркетингу.



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На начальном этапе опция будет предложена владельцам смартфонов, которые почему-то до сих пор не пользуются мобильным интернетом. По статистике МТС, таких абонентов у оператора насчитывается почти 30%.

Тестовый запуск опции планируется весной в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях среди абонентов с тарифными планами без включенного мобильного интернета. Рекламодатели будут привлечены через Яндекс.