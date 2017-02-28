Рассекречена цена смартфона Inoi R7 на базе российской Sailfish

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, российская компания «Иной» показала смартфон Inoi R7. Как отмечает производитель, смартфон работает на Sailfish Mobile Rus, российская платформа на компонентах Sailfish OS.





Сам по себе смартфон довольно прост. Inoi R7 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS и ГЛОНАСС. Аккумулятор обладет емкостью 2500 мАч. Размеры составляют 145,9 х 71,5 х 8,9 мм, вес — 145 граммов.

На смартфон уже открыт прием предварительных заказов у онлайн-ритейлера Buyon.ru за 11 990 рублей.

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