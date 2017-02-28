ZTE показала обновленный Axon 7 с поддержкой Daydream

На выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, компания ZTE показала обновленный смартфон Axon 7 на базе свежей версии ОС Android Nougat и с поддержкой платформы виртуальной реальности Daydream от Google.


Как отмечает производитель, ZTE Axon 7 стал его первым Daydream-смартфоном. Изначально смартфон работал под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Теперь для него предлагается обновление до Android Nougat.

Напомним, прошлогодний ZTE Axon 7 заключен в металлический корпус со стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением QHD (1440 x 2560 пикселей), 20-мегапиксельной основной камерой с системой оптической стабилизации изображения и фазовым автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки microSD.

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Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE виртуальная реальность MWC 2017 Daydream ZTE Axon 7

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