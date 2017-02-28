Смартфон Xiaomi Mi 5C на фирменном процессоре представлен официально

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае представила новый смартфон — Xiaomi Mi 5C. Модель стала первым смартфоном Xiaomi на ее первом фирменном процессоре Surge S1, также представленном сегодня.


Xiaomi Mi 5C является наследником Xiaomi Mi 4C, вышедшем в конце 2015 года. Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке.


Xiaomi Mi 5C оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Xiaomi Surge S1 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-T860, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составла 2860 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS, FM -радио, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Работа производится под управлением операционной системы Android с оболочкой MIUI 8, обещан апгрейд до Android 7.1 Nougat.

Xiaomi Mi 5C предлагается в розово-золотистом, золотистом и черном цветовых вариантах. Продажи стартуют в Китае с 3 марта по цене 218 долларов США.

Источник
Xiaomi
Теги
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