Xiaomi представила свой первый фирменный процессор Surge S1

Компания Xiaomi на мероприятии в Китае представила свой первый фирменный процессор. Чип под названием Surge S1 представляет собой восьмиядерную систему-на чипе, изготовленную по 28-нанометровому техпроцессу HPC (High Performance Compact) от TSMC. Процессор разработан совместно с Pinecone, дочерней компанией Xiaomi.





Процессор использует архитектуру big.LITTLE с четырьмя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частой 1,4 ГГц.







Помимо всего прочего, в чип входят четырехъядерная графика ARM Mali T860, 32-битный цифровой сигнальный процессор, 14-битный двойной процессор обработки изображения с поддержкой камер разрешением до 36 Мп. Процессор поддерживает LTE Cat.4 и VoLTE.

По словам Xiaomi, в бенчмарках Geekbench 4.0 и GFXBench процессор Surge S1 бьет 14-нанометровый Snapdragon 625 от Qualcomm, а также MediaTek Helio P10 и P20. Первым смартфоном на основе Xiaomi Surge S1 стал Xiaomi Mi 5C.