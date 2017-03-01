Caviar выпускает пуленепробиваемый Nokia 3310

Команда ювелирного бренда Caviar, известная своими экстравагантными версиями iPhone, решила выпустить парочку версий «воскресшей» легенды — Nokia 3310.





Напомним, осовремененная версия Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Одна из концептуальный версий Caviar получила название Nokia 3310 Supremo Putin. В ее отделке используется объемный барельеф с лицом Владимира Путина, табличка с цитатой из государственного гимна, а также сеткообразная гравировка, нанесенная на корпус вручную. Золотые элементы титанового корпуса покрыты золотом 999 пробы по технологии Double Electroplated, а кнопки устройства выполнены из прочной керамики.





Второй концепт-дизайн — Nokia 3310 Titano. Корпус выполнен из закаленного пуленепробиваемого титана марки ВТ 23, декорированного гравировкой в технике «дамасская сталь». Дизайн дополнят керамические кнопки и чернение по технологии PVD.

Телефоны Nokia 3310 Titano и Nokia 3310 Supremo Putin появятся в продаже во втором квартале 2017 года, вместе со стартом продаж Nokia 3310 в мире. Ориентировочная цена — 99 000 рублей для Nokia 3310 Supremo Putin и 89 000 рублей для Nokia 3310 Titano. Для сравнения, цена обычного Nokia 3310 составляет 49 евро.