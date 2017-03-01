Работающий Samsung Galaxy S8 показался на живых фото во всей красе

В сети появились живые фотографии хорошего качества, на которых показан настоящий работающий Samsung Galaxy S8, по крайней мере, источник утверждает именно это. Фотографии опубликовал ресурс BGR.





Фотографии еще раз подтверждают дисплей практически во всю переднюю поверхность, загнутый на две боковые кромки, интерфейс с виртуальными кнопками, без традиционной домашней клавиши под экраном.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

У смартфона появится голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой становятся Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч для младшей модели и 3600 мАч для старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 евро за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен 21 апреля 2017 года.