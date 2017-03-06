Apple выпустила новую версию iPhone

Компания Apple неожиданно выпустила новую версию смартфона iPhone. Правда, речь идет вовсе не о iPhone 8 или iPhone 7S, а о новом «золотом» варианте iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти внутри. Ранее, напоминаем, такой версии не было — устройство предлагалось с накопителями на 16 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.

Новинка предназначена для Китая и ряда других азиатских стран. Велика вероятность, впрочем, что в будущем гаджет доберется и до других рынков.

О ценах информации нет. Известно лишь о предложении оператора Taiwan Mobile — смартфон вы получаете бесплатно, если возьмете контракт на 30 месяцев и обязуетесь платить по 45 долларов каждый месяц.