Apple выпустила новую версию iPhone

Компания Apple неожиданно выпустила новую версию смартфона iPhone. Правда, речь идет вовсе не о iPhone 8 или iPhone 7S, а о новом «золотом» варианте iPhone 6 с 32 ГБ флэш-памяти внутри. Ранее, напоминаем, такой версии не было — устройство предлагалось с накопителями на 16 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.

Новинка предназначена для Китая и ряда других азиатских стран. Велика вероятность, впрочем, что в будущем гаджет доберется и до других рынков.

О ценах информации нет. Известно лишь о предложении оператора Taiwan Mobile — смартфон вы получаете бесплатно, если возьмете контракт на 30 месяцев и обязуетесь платить по 45 долларов каждый месяц. 

Источник
9to5mac
Теги
Apple смартфоны iPhone 6

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