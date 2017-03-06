Samsung Galaxy S7 подорвался в Китае

Новость об очередном самоподрыве смартфона пришла из Китая. В одном из университетов в женском общежитии загорелся Samsung Galaxy S7. Произошло это, когда все спали. Девушка, знакомая с владелицей гаджета, утверждает, что Galaxy S7 был куплен в сентябре 2016-го года.

Стоял ли в этот момент смартфон на зарядке или нет, не сообщается. Samsung в курсе ситуации, выясняются все обстоятельства произошедшего.

К слову, не так давно Galaxy S7 edge загорелся в подстаканнике внутри автомобиля, принадлежащего 27-летней Шоники Ламб в США. Девушка и ее имущество, к счастью, не пострадали.