Samsung Galaxy S8 показался на видео

Мы уже публиковали множество изображений и видео грядущего смартфона Samsung Galaxy S8. Сегодня в сети вновь появился короткий ролик, на котором демонстрируется и передняя и задняя панели устройства. Физической кнопки Home, судя по видео, у гаджета действительно нет. Надпись CONFIDENTIAL (конфиденциально) намекает на то, что это может быть финальный вариант долгожданного смартфона.

Предполагается, что Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым дисплеем и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функци 3D Touch у Apple. Фирменная домашняя кнопка, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, убрана с лицевой панели и перемещена на заднюю, рядом с камерой. Она оснащается сканером отпечатков пальцев.

У смартфона появится голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.Основная камера получила разрешение 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Задняя камера также поддерживает распознавание символов (технология OCR) с новой возможностью "визуального поиска".

Аппаратной основой становятся Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3250 мАч для младшей модели и 3600 мАч для старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Анонс Samsung Galaxy S8 ожидается 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В Европе цена на Samsung Galaxy S8 составит 799 евро за 5,8-дюймовую версию и 899 евро за 6,2-дюймовую версию, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7. Старт продаж намечен 21 апреля 2017 года.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Samsung Galaxy S8

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