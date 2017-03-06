Недорогой LG K7 2017 доступен в России

Компания LG Electronics сообщила о старте продаж в России смартфона LG K7 2017 года выпуска. Модель вошла в линейку недорогих смартфонов К-серии 2017 года выпуска.

Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей) с 2,5D-стеклом, камеры на 8 и 5 Мп. Поддерживаются функции «Виртуальная вспышка» и «Интервальная съемка по жесту руки», с помощью которой можно получить серию из 4 селфи с разницей в несколько секунд, просто дважды открыв и сжав ладонь перед камерой.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTК6737М с тактовой частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Съемный аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и USB 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 145,8 х 74,1 х 8,1 мм, а вес — 143 граммов.

Смартфон LG K8 2017 доступен по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.