Смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom вышел в России

Компания ASUS объявила о начале продаж в России смартфона ZenFone 3 Zoom. Напомни, модель была представлена на январской выставке CES 2017, может похвастаться двойной камерой в стиле iPhone 7 Plus на задней панели и емким аккумулятором.



Камера получила два 12-мегапиксельных модуля, один оснащается объективом с апертурой f/1.7 и фокусным расстоянием 25 мм, а второй — телефото на 59 мм. Вместе они обеспечивают эффект 2,3-кратного оптического зума и портретный режим с размытием фона как у iPhone 7 Plus. Камера имеет улучшенную систему TriTech+ с фазовым Dual Pixel и лазерным автофокусом и отслеживанием объектов. Поддерживается режим ручных настроек, а с обещанным обновлением Android Nougat появится поддержка RAW.

Также нельзя не отметить аккумулятор емкостью 5000 мАч. По словам производителя, он обеспечивает до 42 дней автономной работы в режиме ожидания и до 6,4 часа в режиме непрерывной съемки Ultra HD-видео. При этом смартфон довольно тонок — толщина составляет 7,99 мм.


ASUS ZenFone 3 Zoom заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели, оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, 13-мегапиксельной фронтальной камерой PixelMaster. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 154,3 х 77 х 7,99 мм, а вес — 170 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

ASUS ZenFone 3 Zoom предлагается в серебристом, золотисто-розовом и черном цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID Россия ASUS ZenFone 3 Zoom

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