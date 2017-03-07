SamMobile сообщает, что смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит кодовое наименование Great («Великолепный»). Кроме того, появилась информация о модельном номере устройства — для международного варианта это будет SM-N950F. В зависимости от поставщика и рынка распространения буква в конце может меняться.

Кроме того, в SamMobile сообщают о скором запуске на домашнем рынке восстановленной и исправленной модели Samsung Galaxy Note 7 с модельным номером SM-N935.

Напомним, что ранее китайский источник под ником Ice universe в своем аккаунте в Twitter сообщал, что Samsung Galaxy Note 8 получил кодовое название Baikal.

Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 8 получит 4K-дисплей для улучшенной поддержки виртуальной реальности и голосовой помощник Bixby. Также ранее сообщалось, что Samsung планирует использовать в нем аккумуляторы, произведенные LG Chem.