LG прояснила слухи об урезанном LG G6 в России

Компания LG Electronics разъяснила ряд вопросов относительно спецификаций смартфона LG G6 в той версии, в которой новый флагман поступит в продажу в России.





Судя по сообщению пресс-службы, российская вариация LG G6 все-таки станет обладателем высококлассного цифро-аналогового преобразователя Hi-Fi Quad, как у LG V20, и максимального объема в 64 ГБ быстрой памяти UFS 2.0. А вот поддержка беспроводной зарядки, действительно, предусмотрена только для рынка США. Сроки выпуска и ориентировочная цена для России пока не называются.

Напомним, ранее слухи утверждали, что версия с беспроводной зарядкой появится только в США, версия с ЦАП Hi-Fi Quad — только в Корее, а 64 ГБ UFS 2.0 — в азиатских регионах. Прочие параметры LG G6 стандартны для всех регионов.

LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов.

Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.