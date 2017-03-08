Смартфон LeEco Le Pro 3 Elite получил урезанные возможности

Компания LeEco представила новый смартфон Le Pro 3 Elite. Что интересно, по сравнению с прошлогодним Le Pro 3 модель оказалась совсем не "элитной", а, напротив, получила упрощенные параметры.



Так, аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, а не более новый и свежий 821. Кроме того, модель лишилась поддержки NFC. В остальном параметры остались, практически, без изменений.



LeEco Le Pro 3 Elite оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной камерой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор сохранил емкость 4070 мАч, поддерживается быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Смартфон LeEco Le Pro 3 Elite уже начал продаваться в Китае по цене около 245 долларов США.

Источник
LeEco
Теги
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