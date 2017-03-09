Samsung Galaxy S6 edge начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Судя по отзывам пользователей, смартфон Samsung Galaxy S6 edge начал получать обновление прошивки со свежей версией Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.


Как минимум, обновление с прошивкой G925FXXU5EQBG вышло у оператора Vodafone в Великобритании. Также сообщения о появлении апдейта появились от пользователей Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge в Швейцарии, Германии и Италии. Отметим, что распространение обновления пока может быть ограниченным только Европой.

Напомним, в январе компания Samsung назвала список смартфонов и планшетов, которые вслед за Galaxy S7 и S7 Edge получат апдейт Android 7.0 Nougat в первой половине 2017 года. Этими устройствами станут: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6 edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A с S Pen, Samsung Galaxy Tab S2 (LTE, разлоченный), Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A8.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S6 Android 7.0 Nougat Samsung Galaxy S6 Edge

Комментарии

Материалы по теме

MWC 2015: Samsung представила Galaxy S6 и S6 edge официально

1 марта 2015

MWC 2015. Первый взгляд на новые флагманы: Samsung Galaxy S6 и Galaxy S6 edge — как iPhone 6

4 марта 2015

Samsung объявила сниженные цены к выпуску Galaxy S6 и Galaxy S6 edge в России

15 апреля 2015

Samsung представила Galaxy S6 edge+ в России

20 августа 2015

Samsung представила Galaxy S6 и Galaxy S6 edge в России

12 марта 2015

Британские Samsung Galaxy S6 и S6 edge получают бета-версию Android 6.0 Marshmallow

23 декабря 2015
Из рубрикиТелефоны
Стодолларовый Vivo Y25 получил 4,5-дюймовый экран
Motorola в открытую тестирует смартфон Moto Z 2017
ASUS Zenfone 3 обновляются до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80