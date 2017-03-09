Samsung Galaxy S6 edge начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Судя по отзывам пользователей, смартфон Samsung Galaxy S6 edge начал получать обновление прошивки со свежей версией Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.





Как минимум, обновление с прошивкой G925FXXU5EQBG вышло у оператора Vodafone в Великобритании. Также сообщения о появлении апдейта появились от пользователей Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge в Швейцарии, Германии и Италии. Отметим, что распространение обновления пока может быть ограниченным только Европой.

Напомним, в январе компания Samsung назвала список смартфонов и планшетов, которые вслед за Galaxy S7 и S7 Edge получат апдейт Android 7.0 Nougat в первой половине 2017 года. Этими устройствами станут: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6 edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A с S Pen, Samsung Galaxy Tab S2 (LTE, разлоченный), Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A8.