Samsung Galaxy S8 и S8 Plus сравнили с Galaxy S6, S7, Note 7 и iPhone 7

Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал интересные рендеры готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые пока не были представлены официально.





На изображениях сравниваются физические размеры Samsung Galaxy S8 и S8 Plus с конкурентами и предшественниками — Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy Note 7, а также Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus.





Как можно заметить, Galaxy S8 выглядит слегка короче Galaxy Note 7, а Galaxy S8 Plus — длиннее. При этом оба смартфона длиннее Galaxy S6 и Galaxy S7. При этом длина Galaxy S8 Plus практически равна iPhone 7 Plus, несмотря на заметно большую диагональ дисплея.





Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми, получат соотношение сторон 18,5:9 и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.





Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Ранее ожидалось, что прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года, но недавно появились слухи о переносе релиза в рознице до 28 апреля. Что касается цен, то ожидается цена в 799 евро за Samsung Galaxy S8 и 899 евро за Samsung Galaxy S8 Plus, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge.