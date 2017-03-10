Брюс Ли подтвердил грядущий дебют флагманского Huawei P11

Компания Huawei только-только представила текущее поколение своих флагманов, Huawei P10 и P10 Plus, на выставке MWC 2017, прошедшей в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, а ее представители уже начали готовить публику к следующему.



Huawei P10

Информация пришла от топ-менеджера по имени Брюс Ли (Bruce Lee), являющегося вице-президентом Huawei и возглавляющем направление мобильных телефонов. Он поделился подробностями с журналистами профильного ресурса AndroidCentral.

По словам Брюса Ли, компания всегда старалась запускать устройства в марте или апреле, чтобы успеть раскрутить продажи к Пасхе в Западной Европе. У нее это не получилось сделать это на должном уровне с P8 и P9, но впервые удалось с текущим Huawei P10.

Он также отметил, что в будущем, возможно, в компании продолжат запускать устройства на MWC. Ранее Huawei проводила отдельные мероприятия для этого, они были довольно хорошо посещаемы, но MWC дает больше возможностей по привлечению внимания журналистов и простой публики. Это рассматривается специалистами как намек на грядущий анонс флагманского Huawei P11 в следущем году на MWC 2018.