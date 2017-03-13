Moto G5 вышел в продажу в Европе

Смартфон Moto G5 появился в продаже в Голландии, причем сразу как минимум у трех ритейлеров. Напомним, Lenovo представила смартфоны Moto G5 и G5 Plus на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Как тогда сообщалось, Moto G5 должен был выйти в продажу ближе к концу марта 2017 года.





Moto G5 — это относительно недорогая модель в металлическом корпусе, работающая под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Moto G5 получила 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2800 мАч. Поддерживаются две SIM-карты. В Голландии ее предлагают за 199 евро за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.