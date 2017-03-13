Xiaomi Redmi Pro 2 с 6 ГБ оперативной памяти дебютирует в марте

Согласно новым донесениям из Китая, компания Xiaomi представит смартфон Redmi Pro 2 в текущем месяце, то есть в марте. По данным ресурса GizmoChina, дебют Xiaomi Redmi Pro 2 состоится в конце марта.


Xiaomi Redmi Pro 2 станет наследником десятиядерного Xiaomi Redmi Pro c двойной камерой, вышедшего в прошлом году. По словам источника, Xiaomi Redmi Pro 2 унаследует такую конфигурации камеры.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит металлический корпус, 5,5-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX362 с системой автофокуса Dual Pixel, аккумулятор на 4 500 мАч. Предусмотрено две версии — с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость составит 230 и 260 долларов США, соответственно.

Источник
GizmoChina
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