ZTE приглашает на анонс Nubia с двойной камерой

Компания ZTE опубликовала в аккаунте Nubia в Weibo, китайском аналоге Twitter, приглашение на пресс-мероприятие 21 марта 2017 года. Оно пройдет в Китае, в Шеньчжене.





Как ожидается, на этом мероприятии состоится анонс первого смартфона линейки Nubia с двойной камерой. По неофициальным данным, модель может получить топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и большой объем памяти.

По другой версии — основной нового Nubia окажется Snapdragon 653 или даже Helio X20/X25 от MediaTek. В этом случае, цена составит около 217 долларов США.