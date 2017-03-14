Samsung покажет складной смартфон на IFA 2017

Компании Samsung Electronics и Samsung Display сейчас совершают финальные шаги по разработке складного смартфона. Об этом сообщило корейское издание ETNews со ссылкой на источники в индустрии.





Производство прототипов планируется начать в третьем квартале 2017 года, а демонстрация работающего образца может состояться на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Хотя производство прототипов запланировано тысячами, они не доберутся до конечных пользователей, поскольку создаются для тестирования качества и производительности внутри компании, а также проверки отклика рынка у основных клиентов-партнеров, вроде сотовых операторов. Потребительская же модель может появиться на полках магазинов ближе к концу 2018 года.