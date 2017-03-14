HMD готовит пару металлических смартфонов Nokia на Snapdragon 660

Компания HMD Global готовит к выпуску пару смартфонов среднего уровня в металлическом корпусе, которые получат названия Nokia 7 и Nokia 8. Об этом сообщил профильный ресурс NokiaPowerUser со ссылкой на собственные источники.


Интересно, что ранее название Nokia 8 приписывалось флагманскому смартфону. Впрочем, сам источник признает, то пока еще слишком рано, чтобы говорить о финальных розничных наименованиях.

По данным источника, оба этих смартфона-середнячка получат процессоры Qualcomm Snapdragon 660. Один из них сможет похвастаться дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), а второй — только Full HD (1920 х 1080 пикселей). Возможно, у младшей версии будет меньше и диагональ экрана.

Также отмечаются тонкие кромки, изменившийся дизайн задней панели, сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки, улучшенные и увеличенные сенсоры камер, а Nokia 8 может получить еще и оптику Carl-Zeiss.

Как ожидается, HMD выпустит в 2017 году 6 или 7 смартфонов Nokia. Из них уже представлены недорогие Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.

Источник
NokiaPowerUser
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смартфон ANDROID HMD Nokia 8

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