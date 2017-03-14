Oppo F3 и F3 Plus с двойными селфи-камерами дебютируют 23 марта

Компания Oppo подтвердила дату дебюта своих новых смартфонов для любителей автопортретов. Как ожидается, модели получат названия Oppo F3 и Oppo F3 Plus. Смартфоны появятся в пяти регионах сразу 23 марта 2017 года — на Филиппинах, во Вьетнаме, Мьянме, Индонезии и Индии.


По предварительным данным, Oppo F3 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5, двойной фронтальной камерой с модулями на 16 и 8 Мп, а также 16-мегапиксельной основной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm MSM8976 Pro, он же Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. размеры составляют 163,63 x 80,8 x 7,35 мм, а вес — 185 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo F3 Oppo F3 Plus

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