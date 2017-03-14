Китайцы не дают денег на производство YotaPhone 3

Компания Yota Devices не запускает производство следующего поколения YotaPhone из-за китайского инвестора China Baoli Technologies, который не выделяет необходимое финансирование. Об этом упомянул Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», в интервью «России 24».


Чемезов отметил следующее: «Сегодня, к сожалению, китайцы не очень активно дальше идут, хотя Yota Devices уже создала третью версию YotaPhone, но средств пока мы не нашли, и наш основной акционер, китайский, пока на это средств не выделяет». В итоге, Сергей Чемезов затруднился ответить на вопрос, когда может состояться выход третьего поколения YotaPhone. Текущее поколение, YotaPhone 2 был выпущен в 2014 году.

Напомним, в 2015 году было объявлено о продаже пакета акций Yota Devices инвестиционному холдингу Rex Global Entertainment, сейчас известному как China Baoli Technologies. Изначально планировалась продажа контрольных 64,9%, но затем остановились на доле в 30%.

Источник
России 24
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смартфон ANDROID Россия Китай YotaPhone Yota Devices Ростех YotaPhone 3

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