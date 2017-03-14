ZTE nubia Z17 mini получит двойную камеру и 6 ГБ оперативной памяти

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне ZTE nubia Z17, который пока не был представлен официально.


ZTE nubia Z17 может оказаться тем самым смартфоном с двойной камерой, который будет представлен на мероприятии 21 марта 2017 года. ZTE уже разослала на него приглашения для прессы.

По данным источника, ZTE nubia Z17 получит двойную 13-мегапиксельную основную камеру с сенсором Sony IMX258, апертурой f/2.2 и двойной светодиодной вспышкой. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал либо восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной памяти, либо восьмиядерный Snapdragon 653 с 6 ГБ RAM. Обе версии получат 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 200 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.1, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow) с оболочкой nubia UI 4.0.

Ориентировочно, цена на ZTE nubia Z17 составит 274 доллара за младшую версию.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Nubia Nubia

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