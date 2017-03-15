Huawei P10 Lite появился в предзаказе

Компания Huawei пока не представила официально младшую версию флагманов Huawei P10 и Huawei P10 Plus. Тем не менее, смартфон Huawei P10 Lite начал появляться в каталогах онлайн-ритейлеров.


В честности, его можно предварительно заказать у итальянского Monoclick и в некоторых голландских онлайн-магазинах. Цена при этом составляет около 350 евро.

По предварительным данным, Huawei P10 Lite оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет восьмиядерный фирменный процессор HiSilicon Kirin 655, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Emotion UI (EMUI) 5.1. Также отмечается поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) и Bluetooth 4.1, порт USB Type-C.

Источник
Monoclick
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