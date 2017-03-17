Смартфон Huawei P10 lite представлен официально

Компания Huawei представила в Великобритании смартфон Huawei P10 lite. Это бюджетная модель, дополняющая флагманские смартфоны Huawei P10 и Huawei P10 Plus, дебютировавшие на недавней выставке MWC 2017.





Смартфон получил корпус со стеклянными панелями и металлической рамкой. Huawei P10 Lite оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный фирменный процессор HiSilicon Kirin 658 с тактовой частотой 2,1 ГГц и графикой Mali T830-MP2, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Emotion UI (EMUI) 5.1. Также отмечается поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1 GPS и NFC, порт USB Type-C. Размеры составляют 146,5 x 72 x 7,2 мм, а вес —142 грамма.

Продажи Huawei P10 Lite в Великобритании начинаются с сегодняшнего дня по цене 299 фунтов стерлингов, то есть около 369 долларов США.