iPhone 6 Plus взорвался в мастерской

В Австралии прямо в ремонтной мастерской в руках владельца взорвался смартфон iPhone 6 Plus, когда тот принес его для устранения проблем с треснувшим экраном и с аккумулятором — гаджет слишком быстро терял заряд. Инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения.

Происшествие случилось в 10:43 в понедельник. Подрыв iPhone 6 Plus совершил в тот момент, когда пользователь показывал мастерам недостатки. Потушить «разбушевавшийся» смартфон удалось с помощью огнетушителя.

По словам мастера, причиной стало слишком сильное нажатие на треснувший дисплей устройства.

Владелец мастерской также рассказал, что это не первый случай возгорания батарей iPhone'ов — однако чаще всего буйный нрав демонстрируют iPhone 5. 

Источник
SMH
Теги
смартфоны iPhone 6 Plus взрывы

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