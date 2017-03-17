Флагманский Xiaomi Mi 6 засветился в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились рендеры и подробности о параметрах готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6, который пока не был представлен официально.



Судя по всему, на рендерах изображен керамический вариант и просто серая версия будущего флагмана. Аппарат имеет сходный с Mi Note 2 дизайн, но дисплей у него не изогнутый, а плоский, хотя и отличающийся тонкими рамками. На задней поверхности отмечается двойная камера. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, разместится в домашней кнопке на передней панели.


По предварительным данным, топовая версия Xiaomi Mi 6 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и три варианта накопителя — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Задняя камера получит сенсор Sony IMX400 с пятиосной системой стабилизации изображения. Более ранние слухи сообщали также о версиях в обычных корпусах и с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Есть вероятность, что две младшие модели получат не Snapdragon 835, а прошлогодний Snapdragon 821. Цены ожидаются на уровне 289, 332 и 419 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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