Объявлена российская цена HTC U Play

Компания HTC сообщила о скором начале продаж в России смартфона HTC U Play. На данный момент на него открыт прием предварительных заказов. Смартфон доступен в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, в черном и белом цветах по цене 29 990 рублей. Позднее на российском рынке появится версия 4 ГБ/ 64 ГБ в синем цвете.


Напомним, модель была анонсирована в январе 2017 года. HTC U Play получил корпус со стеклянными панелями и металлической рамкой, обеспечивающий переливающийся цвет. Также он унаследовал от HTC U Ultra технологию HTC Sense Companion на базе искусственного интеллекта, которая изучает привычки пользователя, чтобы выдавать актуальные подсказки. Компаньон может распознать голос пользователя и разблокировать смартфон одной командой, принимать и отклонять звонки и так далее. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.


HTC U Play оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и фазовым автофокуса, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч с технологией быстрой зарядки.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 2.0 Type-C, а вот 3,5-мм разъема больше нет. Размеры составляют 145,99 x 72,9 x 3,5 ~ 7,99 мм, а вес — 145 грамм.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC U Play

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