Samsung анонсировала голосовой помощник Bixby для Galaxy S8

Компания Samsung Electronics анонсировала новый голосовой помощник Bixby. Он дебютирует в грядущих флагманских смартфонах Samsung. Кстати, в пресс-релизе Samsung подтвердила название — Galaxy S8.





Bixby позиционируется как новый интеллектуальный интерфейс для устройств Samsung. По словам разработчиков, он получит три кардинальных отличия от голосовых помощников, имеющихся сейчас на рынке.

Первым станет "полнота" (Completeness), когда приложение получит поддержку Bixby, голосовой помощник сможет выполнять практически все функции и задачи, производимые приложением через обычный интерфейс.

Второе отличие заключается в учитывании контекста (Context Awareness) — при использовании Bixby, помощник сможет учитывать текущие действия, производимые пользователем, реагируя по-разному, в зависимости от контекста.

Третье отличие сводится к "когнитивной терпимости" (Cognitive Tolerance), проще говоря, Bixby сможет понимать не толко жестко заданные голосовые команды, но и запросы в довольно свободной форме.

Для Bixby появится специальная аппаратная кнопка для запуска помощника, она будет располагаться на одной из кромок устройств. На момент выпуска в продажу, предустановленые на Galaxy S8 приложения будут поддерживать Bixby. Количество приложений, способных работать с Bixby, планируется расширять со временем. Samsung обещает, в том числе, выпустить специальный SDK для сторонних разработчиков.